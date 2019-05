Written by: Redaktion DER FARANG | 10/05/2019

BANGKOK: Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat der thailändischen Exportwirtschaft in einem Jahr bis zum 31.

März einen Verlust von 780 Millionen US-Dollar gebracht. Die Ausfuhren in die USA gingen nach Angaben des Handelsministeriums um 316,5 Millionen Dollar zurück. Betroffen waren vorrangig Solarzellen, Waschmaschinen, Stahlprodukte und Aluminium. Nach China gingen die Exporte um 1,10 Milliarden Dollar zurück: Autos und Kfz-Teile, Computerkomponenten, elektrische Geräte und Maschinen. Das Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking (JSCCIB) hat seine Prognosen für den Export dieses Jahres von einer Zunahme von 5 bis 7 Prozent auf 3 bis 5 Prozent deutlich gesenkt.