Exporte legen weiter zu

Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.21

BANGKOK: Die thailändischen Exporte behalten ihre Wachstumsdynamik bei und legten im Juli trotz der anhaltenden Covid-19-Krise gegenüber dem Vorjahr um 20,2 Prozent zu. Der Anstieg wurde laut dem Handelsministerium durch die robuste Erholung der Weltwirtschaft, die Abwertung des thailändischen Baht, steigende Ölpreise und die Exportförderung durch das Handelsministerium und den Privatsektor begünstigt.

Die Ausfuhren erreichten im Vormonat einen Wert von 22,65 Milliarden US-Dollar, während die Importe um 45,9 Prozent auf 22,47 Milliarden Dollar stiegen. Das führte zu einem Handelsüberschuss von 183,46 Millionen Dollar. Sowohl die landwirtschaftlichen und agroindustriellen Produkte (24,3 Prozent) als auch die Industrieerzeugnisse (18 Prozent) legten im Juli im Vergleich zum Vorjahr zu.

Der Juli war der fünfte Monat in Folge mit einem Anstieg, nach Zuwächsen von 43,8 Prozent im Juni, 41,6 Prozent im Mai, 13,1 Prozent im April und 8,47 Prozent im März, nach einem Rückgang von 2,59 Prozent im Februar. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2021 stiegen die Exporte im Vergleich zu 2020 um 16,2 Prozent auf 154,99 Milliarden Dollar, während die Importe um 28,7 Prozent auf 152,36 Milliarden Dollar zunahmen, was zu einem Handelsüberschuss von 2,62 Milliarden Dollar führte.