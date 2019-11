Exporte gingen im September um 1,4 Prozent zurück

Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.19

Containerumschlagplatz in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Thailands Exporte gingen im September gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent auf 20,48 Milliarden US-Dollar (617,5 Milliarden Baht) zurück, während die Importe laut einem Bericht des Thai National Shipper’s Council um 4,2 Prozent auf 19,20 Milliarden US-Dollar nachließen.

Dies führte zu einem Handelsüberschuss in Höhe von 1,275 Milliarden Dollar. Die Exporte ließen von Januar bis September gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent auf 186,572 Milliarden Dollar nach, bei den Importen waren es 3,7 Prozent auf 179,19 Milliarden Dollar. Das ergibt einen Handelsüberschuss von 7,381 Milliarden Dollar.

Zu den bestehenden Risikofaktoren für die Ausfuhren zählen die schwächelnde Weltwirtschaft und die möglichen Auswirkungen der US-amerikanischen Entscheidung, das für einige thailändische Exportprodukte gewährte Allgemeine Präferenzsystem (APS) auszusetzen. US-Handelsminister Wilbur Ross sagte am Montag in Bangkok, die Aufhebung der Zollprivilegien im Rahmen des APS sei „keine große Sache". Sie würden nur 1,3 Milliarden US-Dollar von Thailands 4,4 Milliarden US-Dollar teuren Exporten nach den Vereinigten Staaten betreffen. Ross sagte weiter, die beiden Länder hätten noch Zeit, um die zugrunde liegende Frage der Arbeitnehmerrechte zu erörtern, bevor die Aufhebung des APS im April nächsten Jahres in Kraft tritt.