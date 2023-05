Von: Björn Jahner | 27.05.23

BANGKOK: Mit 350 Exportförderungsmaßnahmen will das Handelsministerium in der zweiten Jahreshälfte die thailändischen Ausfuhren ankurbeln.

Der Staatssekretär für Handel, Keerati Rushchano, unterstrich die Initiative des Ministeriums nach einem gemeinsamen Treffen mit ausländischen Handelsberatern und Vertretern des Privatsektors am Donnerstag (25. Mai 2023). Er sagte, dass das Treffen sich darauf geeinigt habe, Aktivitäten zu organisieren, um den Wert der Exporte um etwa 550 Millionen US-Dollar (19,4 Milliarden Baht) zu erhöhen.

Um den Prozess zu erleichtern, sagte der Generaldirektor, dass eine spezielle Arbeitsgruppe, der so genannte „War Room“, eingerichtet werden soll, um die Exporte in die vom öffentlichen und privaten Sektor benannten Zielmärkte zu beschleunigen. Zu den Zielmärkten, die für diese Expansion identifiziert wurden, gehören der Nahe Osten, Südasien, Kambodscha, Laos, Myanmar, Vietnam und China, die angesichts der weltweiten Konjunkturabkühlung ein Wachstumspotenzial aufweisen.

Das Ministerium will verschiedene Strategien umsetzen, um seine Exportziele zu erreichen. Dazu gehören die Erschließung neuer Märkte, die Aufrechterhaltung bestehender Märkte und die Wiederbelebung alter Märkte. Zu den wichtigsten Strategien gehören die Bildung von Handelsvertretungsgruppen zur Erweiterung des Marktpotenzials, die Förderung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels, die Aushandlung von Geschäftspartnerschaften online und offline sowie weitere verschiedene Bereiche.

Nach Angaben des Staatssekretärs plant das Ministerium auch, sekundäre Märkte in Städten, insbesondere in den ASEAN-Staaten, den Vereinigten Staaten und Europa, in den Vordergrund zu stellen. Das Ziel von 550 Millionen Dollar in der zweiten Jahreshälfte soll den Gesamtexportwert für das Jahr auf etwa 290 bis 293 Milliarden Dollar erhöhen und damit den ursprünglichen Zielbereich von 289 bis 292 Milliarden Dollar übertreffen.

Der thailändische Nationale Verschifferrat erklärte, dass die Exporteure in Thailand aufgrund unvorhersehbarer Faktoren wie der schleppenden US-Wirtschaft, der langsamen Erholung in China und den Schwankungen des Baht-Kurses vor mehreren Herausforderungen stehen. Die Exporteure äußerten sich auch besorgt über die kürzlich angekündigte Erhöhung des Mindestlohns, die neue Investitionen in Thailand abschrecken und bestehende Unternehmen dazu veranlassen könnte, eine Verlagerung in andere Länder in Betracht zu ziehen.

Um das Vertrauen der Investoren zu stärken, schlägt die thailändische Handelskammer vor, bei der Anpassung der Mindestlöhne einen dreigliedrigen Ausschuss einzuschalten, der die Meinung der Unternehmer und nicht nur die der Politik berücksichtigt, da Branchen wie die Landwirtschaft, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), der Tourismus und arbeitsintensive Dienstleistungssektoren von den Lohnerhöhungen betroffen sein werden.