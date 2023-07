Von: Björn Jahner | 09.07.23



PHUKET: Für den Beginn mehrerer bedeutender Infrastrukturprojekte in Phuket, darunter der mit Spannung erwartete Patong-Tunnel, werden Verzögerungen befürchtet.

Die lokalen Behörden räumen ein, dass diese Pläne möglicherweise nicht so schnell wie geplant umgesetzt werden können, nachdem die Provinz sich nicht die Rechte für die Ausrichtung der Expo 2028 sichern konnte.



Phukets Gouverneur Narong Woonciew äußerte diese Besorgnis, obwohl die südthailändische Inselprovinz während des Bewerbungsverfahrens gute Aussichten erfahren hatte. „Wenn die Expo nicht in Phuket stattfindet, werden die Infrastrukturverbesserungen möglicherweise nicht so schnell umgesetzt, wie wir es uns gewünscht hätten“, befürchtet er.



Ursprünglich sollten die strategischen Infrastrukturprojekte der Inselprovinz, darunter Autobahnen zwischen Phuket und den Nachbarprovinzen, ein Stadtbahnsystem, zwei Tunnel-Projekte und ein Wasserversorgungssystem, rechtzeitig zum Beginn der Expo 2028 fertiggestellt werden.



Nach früheren Erklärungen der Regierung in Bangkok und der Provinzregierung von Phuket werden diese wichtigen Infrastrukturprojekte fortgesetzt, aber ihr Abschluss bis 2028 ist nicht garantiert, berichteten lokale Medien.



Regierungssprecher Anucha Burapachaisri erklärte, dass Phuket nach der verlorenen Expo-Bewerbung widerstandsfähig sei und betonte das Engagement für langfristige Entwicklungspläne. Dazu gehören der Ausbau der Infrastruktur, die Förderung der Nachhaltigkeit und die Gewährleistung der wirtschaftlichen Stabilität.



Gleichzeitig kündigte Phukets Vizegouverneur Amnuay Pinsuwan an, dass er sich weiterhin für die für die Expo vorgeschlagenen Projekte engagieren werde, insbesondere für die Entwicklung eines internationalen Gesundheitszentrums in Mai Khao, das zuvor als Standort für die Ausstellung ausgewählt worden war.



Rewat Areerob, Präsident der Phuket Provincial Administration Organisation (PPAO), gab ebenfalls Pläne zur Zusammenarbeit mit 18 lokalen Partnern bekannt. Deren Schwerpunkt wird auf Projektmöglichkeiten liegen, die darauf abzielen, die regionale Wirtschaft und den Tourismus wiederzubeleben. Es wurden jedoch keine Angaben zu den Fristen für eines dieser Projekte genannt.



Zu den potenziellen Projekten, die aufgrund der Expo 2028 einen beschleunigten Zeitplan haben sollten, gehören zwei neue Tunnel. Der mit Spannung erwartete Patong-Tunnel wird Kathu mit Patong verbinden und einen einfachen und sicheren Zugang zu Phukets wichtigstem Touristenzentrum gewährleisten.



Die zweite infrastrukturelle Neuerung ist die Unterführung unter dem Heldinnen-Denkmal an der Thepkrasattri Road, die den Verkehr auf der bestehenden, die Provinz Phuket durchquerenden Schnellstraße entlasten soll.



Der Bau des Patong-Tunnels, so der offizielle Name der Schnellstraße Kathu–Patong, hat sich in der Vergangenheit immer wieder verzögert, weil sich keine privaten Investoren fanden, obwohl eine 30-jährige Konzession für den Betrieb der künftigen Mautstraße Patong–Kathu angeboten wurde