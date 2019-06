Von: Redaktion DER FARANG | 27.06.19

WIEN (dpa) - Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus mitten in Wien versuchen die Einsatzkräfte weiterhin, ein unter Trümmern vermutetes Opfer auszugraben. «Man kann nur händisch nach der verschütteten Person suchen, um diese nicht zu gefährden», erklärte Feuerwehr-Sprecher Gerald Schimpf am Einsatzort.

Die Suche werde erschwert, weil immer wieder Teile des Daches in die Tiefe stürzten und Schutt nachrutsche. «Das Gebäude ist in einem instabilen Zustand. Die Feuerwehr bleibt jedenfalls so lange vor Ort, bis Klarheit über die vermisste Person herrscht und das Gebäude komplett abgesichert ist», betonte Schimpf.

Bei der Explosion unweit der Wiener Innenstadt waren am Mittwoch zwei Mehrfamilienhäuser über mehrere Stockwerke teilweise eingestürzt. Betroffen waren 22 Wohnungen, in denen 42 Menschen gemeldet waren. Eine 29-Jährige konnten die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag nur noch tot bergen. Mindestens 14 Menschen wurden verletzt.