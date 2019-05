Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.19

SRI RACHA: Nach der Explosion und einem Brand auf einem Containerschiff am Samstagmorgen im Tiefseehafen Laem Chabang haben Behörden Teile Sri Rachas zu einer Gefahrenzone erklärt und die Bevölkerung aufgerufen, die Fenster zu schließen und sich in Wohnungen und Häusern aufzuhalten.

Die Explosion hat dichten, hellen Rauch verursacht, der mit der Windrichtung aus dem Hafen trieb. Behörden schließen gefährliche Chemikalien nicht aus. Der Direktor der Hafenbehörde, Kamolsak Phromprayoon, sagte, der Vorfall sei unter Kontrolle. Er riet allen Menschen, die den Rauch eingeatmet haben und sich krank fühlten, ein Krankenhaus aufzusuchen.



Kurz nach der Explosion um 8 Uhr morgens wurden Anwohner in der Nähe des Hafens evakuiert. Denn es wurde befürchtet, dass der Container, in dem das Feuer an Bord eines Hongkonger Schiffes ausbrach, gefährliche Chemikalien enthalten könnte. Inzwischen heißt es, eine Inspektion des Containers habe ergeben, dass sich keine gefährlichen Chemikalien darin befanden. Container, die giftige Chemikalien transportieren, müssen gemäß den Vorschriften der Hafenbehörde als gefährliche Ladungen ausgewiesen werden.

Laut Hafendirektor Vizeadmiral Yutthana Mokkhao hatte das Containerschiff am Hafen A2 angedockt. Zum Zeitpunkt der Explosion arbeiteten in dem Gebiet zahlreiche Hafenangestellte. Die Explosion sandte weiße Wolken sowie schwarzen Rauch aus dem Feuer in die Luft. Mindestens 25 Arbeiter wurden mit Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, weil sie der weißen Wolke ausgesetzt worden waren, heißt es weiter in der „Nation“. Arbeiter wurden gesehen, wie sie ihre Gesichter mit Wasser überschütteten, um das Pulver abzuwischen.