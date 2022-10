Experten sehen großes Potenzial für Werbung bei Streamingdiensten

Von: Redaktion (dpa) | 19.10.22

CANNES: Experten sehen großes Potenzial für werbefinanzierte Angebote der großen Streamingdienste. Maria Rua Aguete vom Londoner Marktforschungsunternehmen Omdia rechnete auf der weltgrößten Fernsehmesse Mipcom in Cannes vor, dass dieses Jahr weltweit insgesamt rund 190 Milliarden Dollar in Online-Werbung investiert werden. 2027 sollen es 362 Milliarden Dollar sein. «Bei diesen Aussichten ist es keine Überraschung, wenn alle großen SVOD-Dienste, einschließlich Netflix, auch von diesem Wachstum profitieren möchten.» SVOD steht für Subscription-Video-on-Demand, also Streamingdienste mit Abo-Vertrag.

Die Direktorin der Omdia-Forschungsabteilung schätzt, dass bis 2027 fast 60 Prozent der weltweiten Netflix-Fans die werbefinanzierte Version nutzen werden. Daraus würden 23 Prozent der US-Einnahmen kommen. Weltweit könnten es dann 14 Prozent sein.

Netflix hatte in der vergangenen Woche seine Pläne für ein verbilligtes Basis-Abo mit Werbung konkretisiert. Der Tarif wird in Deutschland 4,99 Euro im Monat kosten und ab 3. November verfügbar sein. Zum Start werden Spots 15 oder 30 Sekunden lang sein und während der Serien und Filme oder davor laufen. Mit durchschnittlich vier bis fünf Minuten Werbung pro Stunde müssen sich Kunden berieseln lassen. Zuvor hatte Amazon sein werbefinanziertes Gratis-Angebot Freevee an den Start gebracht.

Was in Deutschland gerade anfängt, ist in den USA schon eingespielt: Paramount+ hat zehn Minuten Werbung pro Stunde mit 26 Spots. Peacock setzt fünf Minuten ein und HBO Max vier Minuten. Für das Publikum werden so die Angebote der Videoplattformen deutlich preiswerter, zumindest was die Abo-Gebühren angeht. Eine Gegenleistung erbringen muss es in der Regel aber weiter - mit den eigenen Daten.

Die Messe Mipcom zeigt, was schon bald in Millionen Wohnzimmern über die Bildschirme flimmert. Mehr als 10.000 Verantwortliche von Sendern, Produktionsfirmen, Programmvertrieben, Internetplattformen und Medienkonzernen haben sich an der Côte d'Azur versammelt, um neue Programme zu kaufen und zu verkaufen. Die Messe endet am Donnerstag.