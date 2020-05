Von: Björn Jahner | 30.05.20

PATTAYA: Der richtige Makler ist eine Frage des Vertrauens. Mit nötigem Know-how, Seriosität und 34 Jahren Erfahrung auf dem Markt genießt die German-Thai Group den Ruf als verlässlicher Partner in Rechts-, Versicherungs- und Immobilienfragen. Die im Jahr 1986 in Pattaya gegründete Unternehmensgruppe hat es sich in Partnerschaft mit Global Solidor Enterprise zur Aufgabe gemacht, ausländischen Residenten das Leben in Thailand mit erstklassigen und sicheren Maklerdienstleis­tungen zu erleichtern.

Damit der Traum vom Leben unter der Sonne der Tropen nicht zum Alptraum wird, ist die richtige Absicherung unerlässlich. Mit einem professionellen Team von Rechtsanwälten und Sachbearbeitern bietet Global Solidor Enterprise dafür alle Voraussetzungen: Von der Firmengründung über Unternehmensberatung, Steuerfragen, Testamente, Nachlassabwicklung, (Witwen-) Rentenangelegenheiten bis hin zur Visa-Administration. Da Rechtsstreitigkeiten in Thailand oft sehr kostenintensiv und zeitaufwendig sind, kann die Bedeutung der Risikovorbeugung durch fachgerechte Verträge nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dies gilt besonders für den Hauskauf. Denn laut Gesetz gibt es für eine ausländische Privatperson keinen Landbesitz in Thailand, jedoch rechtliche Möglichkeiten, um sich diesbezüglich ausreichend abzusichern. Im Hinblick auf die komplexen Vorschriften und Gesetze sollte für den Käufer deshalb oberste Priorität sein, die Hilfe eines Rechtsanwaltes in Anspruch zu nehmen, damit es später kein böses Erwachen gibt.

Unabhängig und individuell versichert

Der Kundenstamm von Global Solidor Insurance setzt sich zum größten Teil aus deutschsprachigen Residenten und Geschäftsleuten in Thailand zusammen. Während ein adäquater Krankenversicherungsschutz und eine private Haftpflichtversicherung für das Leben in Thailand unerlässlich sind, hängen weitere Versicherungsoptionen, z.B. Zusatzversicherungen für Auto- und Motorradfahrer oder Gebäude- und Hausratversicherungen für Immobilienbesitzer, stets von der jeweiligen Lebenssituation des Kunden ab. Ähnlich verhält es sich beim Krankenversicherungsschutz. Neben dem Deckungsumfang spielen auch das Alter sowie etwaige Vorerkrankungen eine große Rolle, weshalb eine individuelle Beratung durch den Experten unerlässlich ist. Als unabhängiger Versicherungsmakler vergleicht Global Solidor Insurance deshalb alle Pläne der verschiedenen Anbieter, um seinen Kunden den bestmöglichen Schutz zum günstigsten Preis zu offerieren – und das sogar zum Nulltarif. Denn alle Beratungs- und Vermittlungsangebote sind bei Global Solidor Insurance kostenfrei. Anzumerken ist, dass stationäre Covid-19-Behandlungen von allen vermittelten Krankenversicherungen getragen werden. Und selbstverständlich stehen die Versicherungsexperten ihren Kunden auch nach Vertragsabschluss bei möglichen Schadensfällen stets zur Seite.

Immobilie als begehrtes Beton-Gold

Wer mit dem Gedanken spielt, sich in Pattaya eine Immobilie anzuschaffen, z.B. als Feriendomizil zum Überwintern, als Wochenendwohnung in Strandnähe oder als gewinnbringende Alternative zu den Niedrigzinsen der Banken, der ist bei Global Solidor Property auf der Suche nach dem passenden Beton-Gold an der richtigen Adresse. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, werden bei Global Solidor Property ausschließlich bereits fertiggestellte Objekte vermittelt, wodurch sich das Investitionsrisiko für den Kunden reduziert. Kleinere Condo-Einheiten werden in der Regel bereits für unter eine Million Baht angeboten. Unglaubliche Schnäppchen kann man zudem bei Notverkäufen schlagen, wo sich der Traum von einer eigenen Wochenendimmobilie in Pattaya mit etwas Glück sogar für unter 500.000 Baht erfüllen lässt. Vo­rausgesetzt, man schlägt sofort zu. Generell muss in Pattaya für eine erschwingliche Wohnung in einem guten Objekt ein Quadratmeterpreis ab ca. 40.000 Baht einkalkuliert werden, für Häuser liegt er im Regelfall um einiges niedriger. Nach oben hin sind je nach Lage und Ausstattung natürlich auch hierzulande keine Grenzen gesetzt. Für eine Luxusimmobilie kann man schonmal ohne Probleme einen dreistelligen Millionenbetrag in Thai-Baht hinblättern. Doch beim Blick auf die Gegenwart dürften Investitionen in dieser Größenordnung derzeit Seltenheitswert haben. Auch wenn sich Experten noch nicht einig sind, wie dramatisch der Corona-Crash tatsächlich werden wird, rechnet die Immobilienbranche mit einem Einbruch der Nachfrage. Denn Käufer aus China, die in den letzten Jahren für eine steigende Nachfrage nach Apartments gesorgt haben, fordern nun ihre Anzahlungen zurück.

Corona lässt die Marktpreise purzeln

Wie bei jeder Krise wird es auch dieses Mal wieder Gewinner und Verlierer geben. Neben all dem Leid, das Corona den Menschen zufügt, kann die Krise mit Sicherheit gewinnbringend genutzt werden, wenn man den passenden Einstieg findet. Da die Makler von Global Solidor Property auch in Krisenzeiten direkt an der Quelle sitzen, können sie ihren Kunden Objekte vermitteln, die, wie auch bei der folgenschweren Asienkrise (1997/1998), teils weit unter Marktpreis angeboten werden bzw. eine gute Rendite versprechen. Wer plant, sein Vermögen abseits vom Aktienmarkt und anderen Finanzprodukten gewinnbringend zu investieren, sollte nicht lange zögern und sich mit Global Solidor Property in Verbindung setzen.

Kurier für Dokumente und mehr

Für Kunden, die aufgrund der momentanen Corona-Situation ihr zuhause nur ungern verlassen, bietet Global Solidor Enterprise einen kostenlosen Botenservice an. Er umfasst alle Belange, die in Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen stehen.