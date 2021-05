Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.21

BANGKOK: Vor der Übergabe des Airport Rail Link-Systems am 25. Oktober an das Unternehmen Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports Co. Ltd. überprüfen thailändische und ausländische Experten das Schienensystem und die Bahnhöfe.

Die Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports wird die Bahnverbindung zu einem Massentransitsystem zwischen Bangkok und seinen Vororten erweitern. Das Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt wird ab 2026 auch die drei Flughäfen Don Mueang, Suvarnabhumi und U-Tapao miteinander verbinden. Laut Supachai Chearavanont, Chief Executive Officer der Charoen Pokphand Group und Vorstandsvorsitzender der Eastern High-Speed Rail Linking Three Airports, will sein Unternehmen einen reibungslosen Übergang des Schienensystems von der State Railway of Thailand gemäß Vertrag und nach Plan gewährleisten. Ausländische und einheimische Experten führen detaillierte Besichtigungen vor Ort durch und sammeln Meinungen über die Entwicklung und Verbesserungen der Bahnverbindung, um einen nahtlosen Service zu gewährleisten. Vor der offiziellen Übergabe sollen noch 1,7 Milliarden Baht investiert werden.