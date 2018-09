BERLIN (dpa) - Eine Verbarrikadierung von Städten mit Pollern und anderen Sperren ist nach Ansicht von Experten kein Allheilmittel gegen Anschläge. «Die Wahl der Ziele für terroristische Anschläge ist ja ziemlich flexibel», sagte Stadtplaner Jan Abt vom Deutschen Institut für Urbanistik (DIFU) der Deutschen Presse-Agentur. «Das heißt, wenn ich den einen Platz schütze, dann weicht der Täter im Zweifelsfall auf den anderen Platz aus und hat dieselbe mediale Aufmerksamkeit, die er auf dem einen Platz hätte, der besser geschützt ist.»

Die Diskussion um den Schutz des öffentlichen Raumes hat nach Abts Einschätzung in den vergangenen Jahren an Fahrt aufgenommen - noch nicht direkt nach den Terroranschlägen in den USA m 11. September 2001, sondern seit den «Anschlägen mit allgemein verfügbaren Instrumenten wie Tanklastern und so weiter.» Derzeit experimentierten die Städte vor allem mit mobilen Schutzmaßnahmen, sagte Abt. Müllwagen würden zum Beispiel als vorübergehende Sperren genutzt.

Die Leiterin des Arbeitsgebiets Städtebauliche Kriminalprävention bei der Polizei Berlin, Ingrid Hermannsdörfer, hinterfragt ebenfalls den Nutzen von Sperrmaßnahmen in einem Ausmaß zum Beispiel wie in London: «Die Polizei sieht in Berlin auch keine Notwendigkeit, überall Poller und andere Sperren aufzustellen», sagte die Architektin. Man sei sich durchaus bewusst, dass es keine völlige Sicherheit geben könne.