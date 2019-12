WIEN (dpa) - In der entscheidenden Phase der Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen in Österreich wächst laut Demoskopen die Zustimmung an der Basis für dieses Bündnis.



«Die Akzeptanz dieser Variante hat unter den ÖVP-Wählern in den vergangenen Wochen zugenommen», sagte der Meinungsforscher Franz Sommer am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen würden angesichts der Krise von sozialdemokratischer SPÖ und rechter FPÖ von den Konservativen nun trotz aller Skepsis als «relativ verlässlichster Partner» eingeschätzt, betont Sommer, der regelmäßig für die ÖVP Analysen zur politischen Stimmungslage erstellt.

Auffällig sei, dass eine Fortsetzung der bisherigen Koalition von ÖVP und FPÖ die Variante sei, die von den ÖVP-Anhängern inzwischen am stärksten abgelehnt werde. «Das würden viele ÖVP-Wähler nicht verstehen», sagte Sommer.

ÖVP und Grüne hatten bei der Nationalratswahl vor drei Monaten jeweils große Zugewinne erzielt. Auch aus zwei Landtagswahlen gingen sie im Herbst als Sieger hervor. Ob es angesichts vieler inhaltlicher Unterschiede zu einem Bündnis kommt, gilt als offen.

Laut Sommer hat der 33-jährige Kurz unvermindert eine immense Bedeutung für den Höhenflug der ÖVP. «Eine ÖVP ohne Sebastian Kurz würde gar nicht gut aussehen», so der Meinungsforscher, der eng mit dem Institut Demox-Research zusammenarbeitet. Unter den wichtigen Themen, die die Bevölkerung in Österreich bewegen, rage zwar der Umwelt- und Klimaschutz heraus. «Aber der Abstand zum Thema Nummer zwei, Zuwanderung und Migration, ist nicht so groß, wie in den veröffentlichten Umfragen», so Sommer.