Experte: Lawrows Empfang für AfD mit Risiken behaftet

MOSKAU: Der Empfang von AfD-Vertretern beim russischen Außenminister Sergej Lawrow an diesem Dienstag ist aus Sicht des Experten Wladislaw Below mit Risiken behaftet. «Lawrow versteht die Gefahr, sich mit der stärksten Oppositionspartei des Bundestags zu treffen, weil sie verfassungswidrig werden könnte», sagte der Leiter des Deutschland-Zentrums bei der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau. «Aber das ist auch ein Signal Russlands zur Dialogbereitschaft. Ohne Dialog geht nichts.» Die AfD habe auch «vernünftige Vertreter». Lawrow treffe sich nicht mit «Nazis», sagte Below.

«Es ist die Rettung für Herrn Lawrow, dass er nicht Bundestagsfraktionschef Peter Gauland trifft. Das hätte seinem Image geschadet», sagte Below der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. Das Außenministerium in Moskau hatte das Treffen Gaulands mit Lawrow angekündigt. Die Reise ist aber aus «organisatorischen Gründen» abgesagt.

Lawrow trifft nun den stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla, zu einem Mittagessen. Begleitet wird Chrupalla, der neben Jörg Meuthen auch AfD-Parteichef ist, vom außenpolitischen Sprecher der Fraktion, Paul Hampel.

Russland habe sehr wohl im Blick, dass es in der AfD «Nazis» gebe, die etwa den Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg huldigten, sagte Below. Treffen russischer Regierungsvertreter mit Rechten sind gerade wegen des großen Leids, das Hitlerdeutschland mit seinem Überfall vor 79 Jahren auf die Sowjetunion brachte, in Moskau umstritten. «Die Partei ist eine Brühe aus ganz unterschiedlichen Elementen», sagte Below. «Ob sie verfassungswidrig wird oder eine konservative Partei der Mitte bleibt, wird die Zukunft zeigen.»

Russland sieht das Verhältnis mit Deutschland etwa im Streit um den vergifteten Kremlgegner Alexej Nawalny auf einem Tiefpunkt. Berlin hält Moskau für verantwortlich für den Anschlag. Russland weist das zurück. Unter dem Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) erwartet Below keine grundlegende Verbesserung in den Beziehungen. «Bis zur Bundestagswahl werden wir wohl den Status behalten: friedliche Koexistenz, aber kein konstruktives Zusammenwirken mehr.»