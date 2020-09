Expats sollen 500 Baht bei Reisen in Thailand erhalten

BANGKOK: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) will Expats einen Anreiz in Höhe von 500 Baht anbieten, wenn Ausländer durch das Land reisen und so den inländischen Tourismus ankurbeln.

Kulpramote Wannalert, Direktor der TAT-Abteilung für ASEAN, Südasien und Südpazifik, erklärte, da die Grenzen für Ausländer immer noch geschlossen seien und somit eine potenzielle Zielgruppe für den thailändischen Tourismus fehle, sollten Ausländer, die in Thailand arbeiten oder studieren, so genannte Expats, im Land verreisen und den Tourismus fördern. Mit einem Budget von zwei Millionen Baht würde die TAT mit 500 Baht pro Person und Reise alle Nationalitäten unter der Bedingung unterstützen, dass sie durch das Land reisen bei mindestens einer Übernachtung. Das Angebot gilt nur für Expats und ihren Familien. Der Reiseanreiz soll auf dem bevorstehenden „Expat Travel Deal 2020" vom 11. bis 13. September in Bangkoks Einkaufszentrum EmQuartier im Detail vorgestellt werden.

Die TAT verhandelt weiter mit den zuständigen Behörden über die Eintrittspreise für natürliche und kulturelle Attraktionen für Expats. Sie sollen nicht mehr zahlen als Thais.