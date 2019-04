Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

BANGKOK: Lange Schlangen vor den Schaltern auf den Flughäfen und in den Busbahnhöfen und verstopfte Straßen – Millionen Menschen verlassen Bangkok, um das Songkran-Fest mit ihrer Familien zu begehen. Das gilt ebenso für Migranten aus Kambodscha und Myanmar.

Die Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi waren überfüllt, und die Warteschlangen der auf das Einchecken wartenden Menschen waren erheblich länger als üblich. „Wir schätzen, dass die Anzahl der Passagiere in den Songkran-Ferien um 18 Prozent steigt", sagte Don Mueangs Direktor Sirote Duangratana der „Nation“.

Die Polizei meldet auf den Straßen nach Nakhon Ratchasima - dem Tor zum Nordosten - lange Verkehrsstaus. Der Fahrzeugrückstau auf der Mittrapab Road zwischen den Bezirken Pak Chong und Sikhiu erstreckte sich am Donnerstag auf über 39 Kilometer. Deshalb wandelte die Polizei eine Einbahnstraße in eine Ausfahrtsstraße um, um den Verkehrsfluss zu verbessern. In Nakhon Ratchasima standen die Autos zwischen der Kreuzung Pak Thong Chai und einer erhöhten Brücke auf über zehn Kilometer Länge. Am Grenzkontrollpunkt mit Myanmar in Taks Bezirk Mae Sot warteten Migranten, aus Bangkok und anderen Provinzen angereist, geduldig in einer mehr als 300 Meter langen Schlange auf die Abfertigung.