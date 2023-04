Exkursion ins BMW-Werk in Rayong

Von: Björn Jahner | 23.04.23

RAYONG: Am Donnerstag (20. April 2023) organisierte The Bikers Café Thailand in Sattahip wieder eine fahrzeugbezogene Exkursion. Diesmal stand das BMW-Werk in Rayong auf dem Programm. Das Interesse war groß, weshalb sich zwei Gruppen, eine am Morgen und eine am Nachmittag, auf den Weg zum BMW Manufacturing-Werk in Amata, rund 30 Kilometer von Pattaya entfernt, machten.

Die Besucher hatten die Möglichkeit, die Montage der BMW-Motorräder und -Autos zu besichtigen und waren sichtlich erstaunt, wieviel in Rayong noch per Hand gearbeitet wird.

Gruppenfoto der zweiten Besuchergruppe. Foto: Koller

Ausgerüstet mit einem Headset konnten die Teilnehmer in Englisch hören und sehen, wie die Motorräder im Testzentrum auf die 100-prozentige Endkontrolle vorbereitet werden. Bis zu 140 km/h laufen die Motorräder auf Rollen und müssen dort auch den Bremstest bestehen.

Abgerundet wurde der Besuch mit einer informativen Präsentation. Foto: Koller

Am Schluss der Führung wurde den Teilnehmern die Geschichte von BMW Thailand aufgezeigt, die Entwicklung und Meilensteine seit 2000. Ebenfalls wurden ihnen Filme als Zusammenfassung der BMW-Motorrad- und BMW-Auto-Produktion gezeigt und die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

The Bikers Café Thailand in Sattahip wird in Zukunft weitere Events bei Firmen organisieren, die einen Bezug zu Auto- und Motorrad haben. Mehr erfahren Sie bei The Bikers Café Thailand.