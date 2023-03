PATTAYA: Das thailändische Nachrichtenportal Daily News berichtete über die Entwicklungen im Fall einer 26-jährigen Frau, die am Dienstagmorgen (7. März 2023) von ihrem 23-jährigen Ex-Freund vor einer Fabrik im Unterbezirk Khuwat in Mueang Pathum Thani entführt und auf ein Motorrad gezwungen wurde.

Die Polizei in Pathum Thani überprüfte Überwachungskameras und stellte fest, dass der Mann sie nach Nonthaburi gebracht hatte, wo sie in einen Isuzu-Pick-up umstiegen und nach Pattaya an der Ostküste des Landes fuhren.

Die Polizei von Mueang Pattaya wurde telefonisch über den Fall informiert und fand den Pick-up des Entführers am Jomtien Beach, gegenüber Soi 14/1, geparkt.

Dort aß das Paar auf einigen Liegestühlen am Strand zu Mittag.

Die Frau sagte gegenüber der Polizei, dass sie sich vor einiger Zeit von ihrem Freund getrennt habe und mit ihrem neuen Partner zur Fabrik gegangen sei.

Sie wurde gezwungen, nach Pattaya zu fahren, und ihr Ex hatte die ganze Fahrt über versucht, sich mit ihr zu versöhnen, erzählte sie den Beamten.

Sie war nicht verletzt, hatte aber zu viel Angst, um Hilfe zu rufen.

Der Entführer verweigerte die Aussage. Er gab nur an, dass er wieder mit seiner Ex zusammenkommen wolle. Die Polizei beschloss, den Fall den Polizisten in Pathum Thani zu überlassen, da er in ihrem Zuständigkeitsbereich lag.