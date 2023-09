Von: Björn Jahner | 21.09.23

BANGKOK: Die thailändische Autobahnbehörde (Exat) wird bis zum Jahresende dem Kabinett vier Autobahnprojekte im Gesamtwert von 8 Milliarden Baht zur Genehmigung vorschlagen, wie Gouverneur Surachet Laophulsuk bekannt gab.

Zusätzlich zu diesen Projekten bereitet die Exat derzeit 14 weitere Verkehrsinfrastrukturprojekte für Verkehrsminister Suriya Jungrungreangkit vor, von denen vier innerhalb eines Jahres zur Ausschreibung und zum Baubeginn bereit sind. Alle 14 Projekte werden dem Kabinett innerhalb der nächsten drei Monate mit einem Budget von insgesamt 89,7 Milliarden Baht vorgelegt.

Das erste Projekt betrifft die Erweiterung des Chalong Rat Expressway zur Chatuchote–Bangkok Outer Ring Road, das sich über eine Strecke von 19,25 Kilometern erstreckt und 24 Milliarden Baht kosten wird.

Bereits im März hatte das frühere Kabinett den Bau des Abschnitts Chatuchote–Lam Luk Ka genehmigt, und die Exat arbeitet derzeit daran, die Ausschreibungsunterlagen für Auftragnehmer zu erstellen. Darüber hinaus wird auf den Abschluss des Umweltverträglichkeitsprüfungsberichts (UVP) für den Abschnitt Lam Luk Ka-Bangkok Outer Ring Road gewartet.

Das zweite Projekt betrifft den dritten Teil des nördlichen Schnellstraßensystems, der die Prasert-Manukitch Road mit der Bangkok Eastern Outer Ring Road verbindet. Dieser Abschnitt erstreckt sich über eine Länge von 11,3 Kilometern und erfordert ein Budget von 16,9 Milliarden Baht.

Der dritte Teil ist der erste Abschnitt der Schnellstraße von Phuket, Kathu–Pa Tong, mit einer Länge von 3,98 Kilometern und geschätzten Kosten von 14,6 Milliarden Baht. Die Exat arbeitet aktiv an der Landenteignung und Verfahrensüberprüfung, bevor sie ihren Vorschlag dem Kabinett vorlegt.

Abschließend ist das vierte Projekt die zweistöckige Schnellstraße Ngam Wong Wan–Rama IX, die über der Sirat-Schnellstraße verlaufen soll. Diese Straße erstreckt sich über eine Strecke von 20 Kilometern und erfordert ein Budget von 32 Milliarden Baht. Die Exat bereitet derzeit den Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht (UVP) für die Zustimmung des Amts für natürliche Ressourcen und Umweltpolitik und -planung vor.

Darüber hinaus hat die Exat Pläne für den Bau von 13 weiteren Schnellstraßenprojekten in Betracht gezogen, wovon neun in Bangkok und den angrenzenden Provinzen sowie vier in Phuket, Surat Thani und Trat realisiert werden sollen.