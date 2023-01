Von: Björn Jahner | 11.01.23

BANGKOK: Die thailändische Autobahnbehörde (Expressway Authority of Thailand, EXAT) wird noch in diesem Monat die erste Phase des Schnellstraßenprojekts Chalong Rat–Nakhon Nayok–Saraburi vorschlagen, sobald der Wirtschaftsbeirat am Mittwoch (11. Januar 2023) grünes Licht gegeben hat.

EXAT-Gouverneur Surachet Laophulsuk sprach am Dienstag (10. Januar 2023) mit Reportern, nachdem seine Behörde eine zweite öffentliche Anhörung über die erste Phase des Schnellstraßenprojekts abgeschlossen hatte.

Geplant ist der Bau einer 19,25 Kilometer langen Schnellstraße, die die Hochstraße von Chalong Rat mit der dritten Ringstraße von Bangkok, der MR10, verbinden soll. Das Budget für dieses Projekt beträgt 33,4 Milliarden Baht.

Khun Surachet sagte, EXAT sei zuversichtlich, dass das Projekt vom Nationalen Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC) gebilligt werde, sobald die Ergebnisse der öffentlichen Anhörung am Mittwoch vorgelegt werden.

Er betonte, dass das Projekt genehmigt werden sollte, weil es zur Verkehrsentlastung beitragen wird, indem es auch an die Autobahn Bangkok–Kanchanaburi des Highways Department angeschlossen wird.

Sobald das Projekt die Zustimmung des NESDC erhalten hat, wird EXAT es an das Kabinett zur Genehmigung weiterleiten, bevor ein königlicher Erlass zur Enteignung von Land erlassen wird, erklärte Khun Surachet. Er fügte hinzu, dass die Ausarbeitung des königlichen Dekrets etwa einen Monat und der Erlass weitere sechs Monate in Anspruch nehmen wird.

In der Zwischenzeit finden in den Jahren 2024 und 2025 die Landenteignungen statt. Die Bauarbeiten werden laut Khun Surachet 36 Monate andauern.

Von den 33,4 Milliarden Baht, die für das Projekt vorgesehen sind, werden 7,3 Milliarden Baht für die Enteignung von Grundstücken ausgegeben.

Er fügte hinzu, dass sich der Nettowert des Projekts derzeit auf 29,47 Milliarden Baht belaufe und das Nutzen-Kosten-Verhältnis das 2,34-fache betrage, während die volkswirtschaftliche Rentabilität (EIRR) 19,57 Prozent betrage, was weit über der vom NESDC geforderten EIRR von 12 Prozent liege.

Der EXAT-Gouverneur wies auch darauf hin, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts im vergangenen Jahr auch von der Nationalen Kommission für natürliche Ressourcen und Umwelt genehmigt wurde.

Eine Quelle der Beratungsfirma für das Projekt sagte, dass für die erste Phase des Projekts 950 Rai Land enteignet werden müssen.

Die neue Schnellstraße wird am Chatuchote-Tor über die östliche Umgehungsstraße von Kanchanapisek, die Hathai Rat Road und die Nimit Mai Road mit der Chalong-Rat-Hochstraße verbunden, bevor sie ab der Raststätte der Schnellstraße bei Kilometer 11+0404 wieder ebenerdig verläuft. Die Straße wird dann über die Klong Kao Road wieder aufgeständert verlaufen, bevor sie nach Norden abbiegt und in der Nähe der unteren Klong Kok Wa Road in Pathum Thani an die Lam Luk Ka Road anschließt. Die erste Etappe endet an der Anschlussstelle zur Autobahn MR10 im Unterbezirk Klong Sib im Bangkoker Bezirk Nong Chok.