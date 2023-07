Ex-«Wirtschaftswoche»-Chefredakteur Balzli geht zum Medienhaus NZZ

Von: Redaktion (dpa) | 20.07.23

ZÜRICH: Der frühere Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins «Wirtschaftswoche», Beat Balzli, geht zum Medienunternehmen NZZ in der Schweiz. Er verantworte ab Herbst in leitender Position verschiedene Sonderprojekte mit Schwerpunkt auf den deutschen Markt, teilte das Medienhaus, zu dem der Zeitungstitel «Neue Zürcher Zeitung» zählt, am Donnerstag in Zürich mit. Konkretere Angaben wurden nicht gemacht.

Ende Dezember 2022 hatte die Handelsblatt Media Group in Düsseldorf, zu der die Zeitschrift «Wirtschaftswoche» gehört, den Weggang Balzlis mitgeteilt. Dort stand er mehrere Jahre an der Spitze.

NZZ-CEO Felix Graf teilte zu Balzli mit: «Durch seine umfassenden Kenntnisse in Wirtschaftspublizistik und der deutschsprachigen Medienlandschaft wird er uns dabei unterstützen, das Potenzial der NZZ in unserem Wachstumsmarkt Deutschland noch besser auszuschöpfen.»

Balzli hat auch mehrere Bezüge zur Schweiz. Er wuchs nach NZZ-Angaben in Luzern auf und studierte unter anderem später auch in Bern. Er war zudem für Medienmarken wie «Handelszeitung» (2010 bis 2013 Chefredakteur) und «SonntagsZeitung» tätig.