Von: Björn Jahner | 19.04.23

BANGKOK: Der ehemalige stellvertretende Premierminister und Finanzminister Amnuay Viravan ist am Dienstagnachmittag (18. April 2023) im Alter von 90 Jahren an einer Lungenentzündung gestorben.

Khun Amnuays politische Karriere erstreckte sich über vier Jahrzehnte, von den 1960er bis zu den 1990er Jahren.

Ab Mittwoch (19. April 20239 finden im Wat That Thong im Bangkoker Stadtteil Watthana siebentägige Trauerfeierlichkeiten statt.

Die Trauergäste wurden gebeten, keine Kränze niederzulegen und stattdessen an die Ramathibodi-Stiftung zu spenden.

Khun Amnuay wurde am 1. Juli 1932 in Bangkok geboren. Er besuchte das Assumption College, bevor er an der Chulalongkorn University einen Bachelor-Abschluss in Handel und an der University of Michigan einen Master-Abschluss und einen Doktortitel in Betriebswirtschaft erwarb.

Seine politische Laufbahn begann er 1963 als Berater von Premierminister Feldmarschall Thanom Kittikachorn. Später wurde er 1973 Mitglied der Nationalen Legislativversammlung, bevor er 1980 das Amt des Finanzministers übernahm. In der Regierung von Chuan Leekpai wurde er 1992 stellvertretender Premierminister.

Khun Amnuay kandidierte bei den Parlamentswahlen 1995 und wurde 1996 stellvertretender Premierminister und Finanzminister.

Nachdem Thailand 1997 von der Finanzkrise erschüttert wurde, trat er als Finanzminister zurück und wurde durch Thanong Bidaya ersetzt.

Khun Amnuay gründete 1994 die Nam-Thai-Partei, die jedoch vier Jahre später wieder aufgelöst wurde. Er leitete die Muan-Chon-Partei und war stellvertretender Vorsitzender der New-Aspiration-Partei.

Außerdem war er früher Ehrenpräsident der Asia Sermkij Leasing Plc.

Khun Amnuay war mit Khunying Samornsri Viravan verheiratet und hatte zwei Kinder – Amornpimol Viravan und Takonkiet „Boy“ Viravan, CEO des Medienunternehmens The One Enterprise.