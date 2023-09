Ex-Vertrauter von Macron in Berufungsprozess erneut verurteilt

Von: Redaktion (dpa) | 29.09.23

PARIS: Ein Ex-Vertrauter von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist wegen Gewalt auf einer Demonstration und weiterer Vergehen in einem Berufungsverfahren erneut verurteilt worden. Das Gericht in Paris bestätigte am Freitag die Verurteilung in erster Instanz zu drei Jahren Haft, wovon zwei auf Bewährung ausgesetzt wurden, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Élysée war 2018 wegen der Vorwürfe gegen den damaligen Sicherheitsmitarbeiter des Präsidenten, Alexandre Benalla, massiv unter Druck geraten. Benalla musste seinen Posten räumen.

Die Affäre geht größtenteils auf den 1. Mai 2018 zurück. Durch Medienberichte war bekannt geworden, dass Benalla an dem Tag bei einem Protest brutal gegen Demonstranten vorgegangen war. Obwohl er nicht als Ordnungshüter im Einsatz war, zeigten Aufnahmen ihn mit Polizeiarmbinde und Polizeihelm. Das Gericht befand ihn im ersten Verfahren der vorsätzlichen Gewalt gegen vier Menschen schuldig. Er habe sich zudem unberechtigt bei deren Verhaftung eingemischt.