Von: Redaktion DER FARANG | 10.07.19

WASHINGTON (dpa) - Eine frühere Mitarbeiterin des US-Außenministeriums ist wegen der Weitergabe vertraulicher Unterlagen an China zu 40 Monaten Haft verurteilt worden.



Außerdem müsse die Frau eine Strafe in Höhe von 40.000 Dollar zahlen, teilte das US-Justizministerium am Dienstag in Washington mit. Sie habe Informationen an chinesische Geheimdienstquellen geliefert und im Gegenzug über mehrere Jahre Geld und Geschenke für sich und ihre Familie im Umfang von mehreren Zehntausend Dollar angenommen. Über diese Kontakte zu chinesischen Agenten habe sie gegenüber US-Strafverfolgungsbehörden gelogen, hieß es weiter.

Die Außenamtsmitarbeiterin hatte sich im April schuldig bekannt. Sie hatte laut Justizministerium über viele Jahre auf Auslandsposten für das amerikanische Außenministerium gearbeitet - unter anderem in Peking und Shanghai. Zu den Unterlagen, die sie an die chinesische Seite geliefert habe, hätten Informationen zu Wirtschaftsthemen und offiziellen Besuchen von Vertretern beider Länder gehört.