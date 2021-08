Von: Björn Jahner | 30.08.21

BANGKOK: Auch am zurückliegenden Wochenende kam es in Bangkok wieder zu mehreren Kundgebungen gegen die Regierung und ihre – in den Augen der Demonstranten – verfehlte Corona-Politik. An mehreren Orten im Stadtgebiet versammelten sich am Sonntagnachmittag die Anhänger verschiedener Gruppierungen und forderten den Rücktritt von Premierminister Prayut Chan-o-cha.

Die größte Veranstaltung fand unter dem Motto „Car Mob Call Out“ („Aufruf zum Autokorso“) statt. Sie wurde von dem ehemaligen Rothemden-Führer Nattawut Saikua sowie dem bekannten politischen Aktivisten Sombat Bunngam-anong („Bo Ko Lai Jut“) organisiert und sollte die Unzufriedenheit der Demonstranten über das in ihren Augen mangelhafte Pandemie-Management der Regierung von Premierminister Prayut Chan-o-cha zum Ausdruck bringen, den die Aktivisten auch diesmal wieder zum Rücktritt aufforderten.

Im Hinblick auf die schweren Ausschreitungen und auf die Polizeigewalt auf den Kundgebungen der Vorwoche, versicherten die Organisatoren diesmal im Vorfeld, dass der Autokorso friedlich verlaufen würde – ohne Auseinandersetzungen mit Gruppierungen anderer politischer Lager und ohne Gewalt.

Um 14.45 Uhr setzte sich der Motorrad- und Autokorso an der Kasetsart-Kreuzung mit dem Ziel Suan Thep Pathum in Bangkoks Nachbarprovinz Pathum Thani in Bewegung. Auf der Strecke wurden mehrere Stopps für politische Aktivitäten eingelegt, begleitet von den regierungskritischen Reden.

Auch in anderen Landesteilen wurden Autokorsos von verschiedenen regierungskritischen Gruppierungen organisiert, unter anderem in Nonthaburi und in Chiang Mai.

Um 17.00 Uhr versammelten sich mehrere prodemokratische Demonstrantengruppen im Umfeld des Provinzbüros von Pathum Thani, um die Teilnehmer des eintreffenden Autokorsos mit politischen Reden zu begrüßen, bevor sie sich dem „Car-Mob“-Umzug anschlossen. Gegen 17.30 Uhr erreichte der Demonstrationszug schließlich Pathum Thanie, wo die Protestführer den Termin für die nächste Großkundgebung gegen die Regierung ankündigten: Donnerstag, 2. September 2021 an der Asok-Kreuzung. Gegen 18.45 Uhr wurde die Veranstaltung von Protestführer Nattawut Saikuadie aufgelöst und friedlich beendet.

Lediglich an der Sam-Liam-Din-Daeng-Kreuzung kam es zu Ausschreitungen durch Anhänger der Hardliner-Protestgruppe „Thalu Gas“, die selbstgebaute Sprengsätze auf die Sicherheitskräfte warfen. „Thalu Gas“ besteht hauptsächlich aus jüngeren, gewaltbereiten Demonstranten und steht mit keiner anderen Protestgruppe in Verbindung. Die Polizei setzte sich um 17.23 Uhr mit Gummigeschossen und Wasserwerfern zur Wehr und probierte die gewaltbereiten Aktivisten zurückzudrängen. Immer wieder kehrten jedoch kampfesbereite „Thalu Gas“-Anghänger zum Ort des Geschehens zurück und bewarfen die Sicherheitskräfte mit selbstgebauten Sprengsätzen, Feuerwerkskörpern und schweren Gegenständen.

Erst als die Bereitschaftspolizei Verstärkung anforderte, konnten die Krawalle beendet werden – pünktlich zum Beginn der in „dunkelroten Kontrollzonen“ angeordneten nächtlichen Ausgangssperre um 21.00 Uhr. Zahlreiche Krawallmacher wurden von den Beamten vorübergehend festgesetzt.