Ex-Innenminister Gambias in der Schweiz angeklagt

BERN: Der als Flüchtling in der Schweiz zunächst untergetauchte ehemalige Innenminister des westafrikanischen Landes Gambia ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Bern mit.

Ousman Sonko soll in seiner Zeit als Innenminister 2006 bis 2016 an gewaltsamen Repressionen gegen die Zivilbevölkerung beteiligt gewesen sein. Er war zuvor Kommandant der Nationalgarde und für die Sicherheit von Präsident Yahya Jammeh zuständig, der Kritiker und Gegner systematisch verfolgte. Sonko soll Folterungen und Hinrichtungen von Regimegegnern befohlen haben. Jammeh floh nach Unruhen 2017 aus dem Land. Ihm wird massive Korruption vorgeworfen.

Innenminister Sonko war bereits 2016 in die Schweiz flohen und hatte Asyl beantragt. Er lebte mehrere Wochen unbehelligt in einem Zentrum für Asylsuchende. Reporter spürten ihn dort auf und alarmierten die Behörden. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft dauerten mehr als sechs Jahre.

«Dem Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, im Zusammenhang mit fünf Ereignissen zwischen 2000 und 2016 an Tötungen, Folterungen, Vergewaltigungen und illegalen Inhaftierungen beteiligt gewesen zu sein» und diese angeordnet, ermöglicht und womöglich nicht verhindert hätte, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Wann es zum Prozess kommt, war zunächst noch offen.