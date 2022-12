Ex-Boxerin in der Schweiz wegen Mordes an Ehemann verurteilt

THUN: Eine ehemalige Boxweltmeisterin aus Brasilien ist in der Schweiz wegen Mordes an ihrem Ehemann zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Das Regionalgericht in Thun sah es am Freitag als erwiesen an, dass die heute 36-Jährige ihren fast 30 Jahre älteren Ehemann im Oktober 2020 mit einem Baseballschläger umgebracht hat. Die Frau hatte die Tat bis zuletzt bestritten. Sie kann gegen dieses Urteil in Berufung gehen.

Der damals 61 Jahre alte Ehemann war tot in seiner Wohnung gefunden worden. Das erst seit kurzem verheiratete Paar lebte zwar bereits getrennt, aber das Auto der Boxerin war in der Nähe des Tatorts gesehen worden, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorging. Die Frau sagte, sie habe an dem Tatabend allein zu Hause Filme angeschaut.