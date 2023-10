BANGKOK: Der ehemalige thailändische Botschafter in Dänemark wurde in Bangkok von einem Ausländer ermordet, gab der Kommandeur der Metropolitan Police Division 2, Generalmajor Atthaphon Anusit bekannt.

Er äußerte sich, nachdem die Leiche von Vichit Chitvimarn, 63, in seinem dreistöckigen Haus in einer Luxussiedlung im Bangkoker Stadtteil Chatuchak entdeckt worden war.

Die Leiche wurde mit leeren Umzugskartons bedeckt in einer Toilette im zweiten Stockwerk gefunden. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Leichnams ergab, dass er mit drei Messerstichen in die Brust getötet worden war.

Die Ermittler der Polizei haben bisher 15 Beweisstücke gesammelt, darunter auch die Kartons und Messer. Sie fanden auch heraus, dass die Leiche in den zweiten Stock gebracht wurde.

Foto: The Nation

Atthaphon sagte, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Ausländer handelt, weigerte sich jedoch, die Nationalität des Mörders zu nennen oder zu sagen, wie er sich Zugang zu dem Anwesen verschafft hat.

Der Verdächtige sei in Thailand auf freiem Fuß, sagte er und fügte hinzu, dass die Polizei Beweise sammle, um einen Haftbefehl zu beantragen. Er versprach außerdem, den Verdächtigen so schnell wie möglich zur Strecke zu bringen.

Eine Quelle in der Wohnsiedlung sagte, dass Vichit vor zwei Wochen Arbeiter aus Myanmar kontaktiert habe, um bei der Einrichtung seiner neuen Residenz zu helfen. Der ehemalige Botschafter habe die Arbeiter auch gebeten, seine Residenz alle zwei Wochen zu reinigen, fügte die Quelle hinzu.

Der Quelle zufolge hat die Tatsache, dass Arbeiter aus Myanmar in der Siedlung arbeiten, die Anwohner beunruhigt, die auch das Sicherheitspersonal beschimpften, weil es die Ausweispapiere der Arbeiter nicht aufbewahrt hatte, während sie sich in der Siedlung aufhielten.

Um 20.00 Uhr traf Vichits Enkel am Tatort ein und sagte, dass der ehemalige Botschafter nur männliche Arbeitskräfte einstellte, da seine Frau, die im Ausland lebt, ihn angewiesen hatte, keine weiblichen Arbeitskräfte einzustellen. Er glaubte, dass der Mörder bereits aus Thailand geflohen war.

Vichit Chitvimarn war ein Beamter des Außenministeriums, der am 30. September 2020 in den Ruhestand ging. Im Laufe seiner Karriere diente er als stellvertretender Generaldirektor der thailändischen Agentur für internationale Zusammenarbeit und als Generalkonsul in Kunming (China) und Osaka (Japan), bevor er Botschafter im Ministerium und Botschafter in Dänemark wurde.

Vichit war auch ein ehemaliger Berater der National Intelligence Agency.