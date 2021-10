Ex-ARD-Chefredakteur Becker wird ARD-Studioleiter in Genf

Von: Redaktion (dpa) | 20.10.21

STUTTGART/GENF: Der frühere ARD-Chefredakteur Rainald Becker leitet künftig das ARD-Auslandsstudio in Genf.

Der 61-Jährige tritt 2022 die Studioleitung an, er wechselt dazu bereits zum 1. November zum Südwestrundfunk (SWR) und wird zugleich SWR-Chefkorrespondent, wie der deutsche öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.

Das ARD-Studio Genf berichtet über die Schweiz, Liechtenstein, die Vereinten Nationen und die internationalen Organisationen in Genf. Becker war seit 2016 ARD-Chefredakteur, sein Nachfolger ist seit Mai Oliver Köhr. Becker ist seit Jahrzehnten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig.