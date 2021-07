Von: Björn Jahner | 07.07.21

Foto: The Bikers Café & Restaurant

SATTAHIP: Im The Biker's Café & Restaurant werden zukünftig regelmäßige Themen-Events veranstaltet. Selbstverständlich finden diese erst dann statt, wenn es die aktuelle Covid-19-Situation zulässt.

Nachfolgend eine Übersicht, welche Events bisher geplant sind:

Besuch der Auto- und Motorradproduktion BMW Thailand in Amata

Besuch der Leder-/ Autositz-/ Interieur-Produktionsfirma Bader Asia Co., Ltd. in Ban Chang

Besuch weiterer Firmen im Zusammenhang mit Motorrad und Auto

Präsentationen über Motorrad- und Automarken, über Motorrad-Modelle mit Filmvorführungen auf einer Großleinwand im «The Bikers Café Thailand» in Sattahip

Spezielle Treffen wie: «Triumph-Meet», «Harley-Davidson-Meet», «Honda-Meet», «Kawasaki-Meet», «Italian Bike-Meet», «British Bike-Meet» usw.

«Gentleman’s-Ride and Meet»

«Classic Car Friends and Meet»

«Sport and Super Car Friends and Meet»

u.v.a.

Die genauen Termine werden bekanntgegeben, sobald sich die Covid-19-Lage stabilisiert hat und Veranstaltungen wieder möglich sind.

Selbstverständlich ist das Restaurant zu den regulären Zeiten geöffnet und es wird darauf geachtet, dass sich jeder Gast wohl und sicher fühlen kann, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Ist es nicht schön, in einer einmaligen Umgebung und in einer speziellen Atmosphäre essen zu gehen oder einen guten Kaffee zu genießen? Vielleicht mit dem Partner/Partnerin oder mit Freunden?

The Bikers Café & Restaurant heißt alle herzlich willkommen – von Bikern über Familien und Paaren bis zu Singles – einfach alle, die gutes Essen in einer einzigartigen Atmosphäre genießen möchten.

Alle Speisen und Getränke finden Sie hier.

Achara Koller und Lung Tin mit Team freuen sich auf Ihren Besuch!

The Bikers Café & Restaurant

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag: 12.00 – 21.00 Uhr

Samstag/Sonntag: 09.00 – 21.00 Uhr

Montag/Dienstag: geschlossen

Adresse/Anreise-Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, 087.744 2961

Google Maps

12.678059, 100.958995