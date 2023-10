Von: Björn Jahner | 10.10.23

CHIANG RAI: Die Behörden im Norden haben Evakuierungen angeordnet, nachdem tagelange heftige Regenfälle Flüsse und Stauseen zum Überlaufen gebracht und tief gelegene Gemeinden und Ackerland überflutet hatten.

In Chiang Rai führte der Abfluss der Berge dazu, dass der Chan-Fluss über die Ufer trat und mindestens acht Dörfer im Bezirk Mae Chan überflutete. Wie die Provinz am Montag (9. Oktober 2023) mitteilte, steht auch die Chan–Mae Ai Highway 30 Zentimeter hoch unter Wasser.

Foto: The Nation

Der Gouverneur der Provinz, Puttipong Sirimat, ordnete an, dass Dorfbewohner ältere und behinderte Menschen in höher gelegene Gebiete evakuieren sollen. Außerdem veranlasste er die Reparatur einer durch das Hochwasser beschädigten Stahlbrücke in Huai Ya No, die den Zugang zu dem Dorf abgeschnitten hat.

Foto: The Nation

Nan meldete am Montagmorgen meterhohe Überschwemmungen auf einem Abschnitt des Highway 101, der die Provinz mit der Nachbarprovinz Phrae verbindet. Später war der Wasserstand auf der Straße auf 30 cm gesunken, und der Verkehr kam sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrspur nur langsam voran.

Die Provinz meldete auch mehrere Schlammlawinen im Bezirk Wiang Sa, die Bäume und Strommasten umstürzten und Straßen blockierten. Es lagen keine Berichte über Verletzte oder Todesopfer vor.

Foto: The Nation

Beamte aus Phitsanulok verteilten am Montag Überlebenspakete und andere lebensnotwendige Dinge an mehr als 300 Haushalte im Bezirk Wang Thong, der seit dem vergangenen Wochenende überschwemmt ist. Die Hauptstraße des Bezirks, Highway 12, steht immer noch 30 bis 50 cm hoch unter Wasser und ist für kleine Fahrzeuge unpassierbar.

Die Behörden haben im Gewerbegebiet von Wang Thong Wasserpumpen aufgestellt und gehen davon aus, dass die Überschwemmungen zurückgehen werden, wenn es nicht weiter regnet.

Foto: The Nation

Im Bezirk Pho Prathap Chang in Phichit haben die Dorfbewohner Fischernetze vor den Fenstern des ersten Stocks gespannt, um Schlangen fernzuhalten, die vor dem Hochwasser Schutz suchen.

Der Dorfbewohner Rangsan Klomjit erzählte Reportern, dass er in diesem Jahr bereits eine Kobra in seinem schützenden Fischernetz gefangen habe, und fügte hinzu, dass er während der Überschwemmungen im letzten Jahr 13 gefangen habe.

Foto: The Nation

Der Yom-Fluss trat nach anhaltendem Regen am Samstag über die Ufer und überschwemmte rund 600 Haushalte in den vier Phichit-Bezirken Sam Ngam, Pho Prathap Chang, Bueng Narang und Bang Mun Nak.

Am Montag war der Pegel des Yom innerhalb von 24 Stunden um 11 cm auf 5,38 m gestiegen, so dass noch mehr Hochwasser in die Ufergemeinden strömte.

Rund 580 Rai Reisfelder in Phichit – etwa so groß wie 230 Fußballfelder – wurden überflutet.