Von: Björn Jahner | 12.11.23

BANGKOK: Das Außenministerium fordert die zuständigen Behörden auf, die Evakuierung thailändischer Bürger aus der Region Laukkaing in Myanmar zu beschleunigen, wo die Konflikte zwischen Regierung und Rebellengruppen eskalieren.

Der Staatssekretär des Ministeriums berief am Samstagmorgen (11. November 2023) ein Treffen mit den Behörden ein, um das Problem zu erörtern und die Hilfsmaßnahmen für die gestrandeten thailändischen Bürger zu koordinieren.

Die Situation ist jedoch aufgrund der anhaltenden Kämpfe mit vielen Herausforderungen verbunden. Derzeit befinden sich 293 thailändische Staatsangehörige in Myanmar, und diejenigen, die zur Rückführung bereit sind, können wie folgt kategorisiert werden:

164 Personen unter der Obhut der myanmarischen Behörden

18 Personen, die in Unterhaltungslokalen arbeiten und den Wunsch geäußert haben, nach Hause zurückzukehren

32 Personen, die von ihren Arbeitgebern freigelassen wurden und in einem sicheren Bereich darauf warten, sich der größeren Gruppe anzuschließen

Zu den verbleibenden Thais gehören:

53, die nicht von ihren Arbeitgebern freigelassen wurden

26, die nicht erreicht werden können.

Berichten zufolge wurden 41 Thais von ihren Arbeitgebern in Laukkaing freigelassen und haben in Gebieten Zuflucht gefunden, die von der United Wa State Army kontrolliert werden.

In der Zwischenzeit koordiniert die thailändische Botschaft in Yangon aktiv die Bemühungen, diese Personen zurückzuholen und sichere Wege für ihre sichere Rückkehr zu erkunden.

Eine Bombenexplosion am Freitag (9. November 2023) in der Nähe des Ortes, an dem die Thais vermutlich Zuflucht gesucht haben, hat die Sorge um ihr Wohlergehen verstärkt. Die thailändische Botschaft bemüht sich unterdessen aktiv um die Erlaubnis, das Gebiet zu betreten, um den Zustand der Bürger zu beurteilen und die Ausstellung von Reisedokumenten zu erleichtern. Die myanmarischen Behörden haben jedoch unter Hinweis auf Sicherheitsgründe noch keinen Zugang gewährt. Dies hat die Botschaft dazu veranlasst, die Staatsangehörigkeit per Videoanruf zu überprüfen, um die Dokumente ausstellen zu können.