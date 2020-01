Von: Redaktion DER FARANG | 27.01.20

BANGKOK: Bei einem Treffen im Außenministerium sollen am heutigen Montag Pläne zu Evakuierung von Thailändern aus Wuhan in China erörtert werden, falls sich die Situation dieser Menschen wegen des Coronavirus-Ausbruchs verschlechtern sollte.

An dem Treffen werden u.a. Vertreter des Verkehrsministeriums, der Thai Airways und weiterer Agenturen, einschließlich der Sicherheitsabteilung, teilnehmen. Mitarbeiter aller thailändischen Konsulate in China werden dazu geschaltet. In Wuhan leben weniger als 100 Thailänder. Wenn festgestellt wird, dass die Situation der Krankheit außer Kontrolle gerät, kann die thailändische Regierung C-130-Militärflugzeuge einsetzen, um in Wuhan gestrandete Thailänder sofort aufzunehmen. Thai Airways International (THAI) kann nicht fliegen, da die chinesische Regierung den Betrieb am Flughafen Wuhan eingestellt hat.

Bis zu vier C130-Flugzeuge mit Sanitäterteams wurden bereits in den Standby-Modus versetzt. Der Chef der Luftwaffe, Maanat Wongwat, sagte am Sonntag, die Transportflugzeuge und Sanitäterteams seien bereit, in die chinesische Stadt zu starten, sobald die Regierung grünes Licht für den Evakuierungsplan gebe.

Das Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation will eine Verbreitung des Coronavirus in Thailand durch chinesische Studenten verhindern, die jetzt aus China nach dem chinesischen Neujahrsfest zurückkehren, um im Königreich weiter zu studieren. Das Ministerium hat die Universitäten angewiesen, ihre Studenten aufzufordern, ihre Rückkehr nach Thailand um mindestens zwei Wochen zu verschieben.