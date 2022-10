Evakuierung: Staudamm erhöht Abflussrate

Foto: The Nation

KHON KAEN: Den am Ubol-Ratana-Damm in der Provinz Khon Kaen im Nordosten des Landes lebenden Menschen wurde geraten, dass sie Evakuierungsvorbereitungen treffen sollten, da die Wasserabflussrate des Staudamms ab nächster Woche erhöht wird.

Khon Kaens Provinzgouverneur Kraisorn Kongchalard sagte am Samstag gegenüber der Presse, dass der Damm derzeit 24 Prozent über seinem optimalen Pegel liege. Die Erhöhung der Wasserabflussmenge von 41 Millionen Kubikmetern auf 50 Millionen sei daher notwendig, um Auswirkungen auf die strukturelle Integrität des Damms zu verhindern, so der Gouverneur.

„Die Gebiete stromaufwärts des Staudamms wurden seit dem 2. Oktober von heftigen Regenfällen aufgrund des Sturms Noru heimgesucht, wodurch täglich etwa 187 Millionen Kubikmeter Wasser in den Damm flossen. Im Vergleich dazu liegt die Abflussrate bei nur 41 Millionen Kubikmetern pro Tag“, erklärte er.

„Die flussaufwärts gelegenen Gebiete in Khon Kaen und Nong Bua Lamphu wurden in der vergangenen Woche überflutet, und wir erwarten, dass das Hochwasser in dieser Woche aufgrund der anhaltenden starken Regenfälle weiter auf etwa 80 Zentimeter ansteigen wird.“

Er führte fort, dass der Ubon-Ratana-Damm in den nächsten fünf Tagen voraussichtlich weitere 800 bis 1.000 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen wird. Dies wird den Wasserstand von derzeit 3,01 Milliarden Kubikmetern um weitere 1,84 Meter erhöhen.

„Die Erhöhung des Wasserabflusses auf 50 Millionen Kubikmeter wird dazu führen, dass flussabwärts gelegene Gebiete überflutet werden. Die Provinz hat daher die Menschen gewarnt, sich auf eine Evakuierung vorzubereiten und ihr Hab und Gut an einen höher gelegenen Ort zu bringen. Außerdem wird ihnen geraten, sich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen zu informieren“, so der Gouverneur.

Der 1964 erbaute und von der thailändischen Stromerzeugungsbehörde verwaltete Ubol-Ratana-Damm (früher Phong-Neeb-Damm) dient der Stromerzeugung, der Bewässerung, dem Hochwasserschutz, der Fischerei und als Touristenattraktion.