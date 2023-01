PATTAYA: Mehrere Feuerwehren der Provinz Chonburi rückten am Freitag (6. Januar 2023) in den frühen Morgenstunden zu einem Großbrand in einer Autoteilefabrik im Großraum Pattaya aus.

Mehr als 100 Feuerwehrleute und 10 Löschfahrzeuge waren beim Löschen des Brandes im Einsatz, der am Freitagfrüh um 03.30 Uhr ausgebrochen war. Ort des Geschehens war die Autoteilefabrik Supawut Industry Company in Banglamungs Unterbezirk Pong.

Die Fabrik befindet sich auf einem 20 Hektar großen Grundstück und stellt verschiedene Fahrzeugteile sowie Plastikmodelle her. Das Werk verfügt auch über 5 Lagerhäuser, wobei das Lagerhaus Nr. 2, in dem Autoteile lackiert werden, bereits durch ein heftiges Feuer eingestürzt ist. Schwarzer Rauch vernebelte das Gelände.

Kurz nach dem Einsturz breitete sich das Feuer auf den hinteren Teil des Werks aus, wo sich neben der Tankstelle des Werks eine Deponie für chemische Abfälle befindet. Die Feuerwehr kämpfte auch in den Mittagsstunden noch gegen das Feuer an, um zu verhindern, dass die Flammen auf die Tankstelle übergreifen, die über 15.000 Liter Kraftstoff in einem Tank gelagert hat. Hunderte von Arbeitern konnten entkommen und sich in Sicherheit bringen.

Der Bürgermeister von Banglamung, Phisit Sirisawatdinukul, ordnete an, dass alle Menschen in einem Umkreis von 50 Metern um das Gebäude evakuiert werden sollten. Er schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 100 Millionen Baht. In den Nachmittagsstunden konnte der Brand noch immer nicht vollständig gelöscht werden, da mehrere Gebäude einzustürzen drohten. Ein fauliger Geruch lag noch weit vom Brandort entfernt in der Luft.

Die Ursache des Infernos ist nach wie vor unklar. Es wurden keine Verletzten oder Opfer gemeldet.