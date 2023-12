Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.23

GLARUS: In Schwanden GL kehrt langsam Normalität zurück: 20 Bewohnerinnen und Bewohner dürfen ab Samstagmorgen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Diese positive Entwicklung folgt nach einer stressigen Zeit, in der sie kurz vor Weihnachten ihre Häuser aufgrund von Murgängen im Erdrutschgebiet verlassen mussten.

Die Gemeinde Glarus Süd berichtet, dass sich die Lage im Rutschgebiet «Wagenrunse» beruhigt hat. Am 22. und 23. Dezember waren bis zu 2000 Kubikmeter Schlamm in das Quartier geflossen, was die Wasser- und Stromversorgung gefährdete und zur Evakuierung von rund 25 Personen führte. Glücklicherweise konnte für zwei Mehrfamilienhäuser ein neuer Zugang geschaffen werden, was die Rückkehr einiger Bewohner ermöglicht.

Trotz dieser guten Nachrichten bleibt die Situation angespannt. Die restlichen Gebäude des betroffenen Gebiets dürfen weiterhin nicht betreten werden, und alle Räume in den Untergeschossen sind gesperrt. Die Gemeinde hat alle betroffenen Einwohner telefonisch über die Möglichkeit zur Rückkehr informiert und zugesichert, dass Hotelkosten bis zum 4. Januar übernommen werden.

Die Gefahr ist jedoch noch nicht gebannt. Es besteht weiterhin das Risiko, dass 60'000 Kubikmeter Material abrutschen könnten – eine Menge, die doppelt so groß ist wie die des Erdrutsches Ende August. Damals wurden zahlreiche Häuser zerstört oder beschädigt. Das jetzt betroffene Quartier liegt nur wenige Meter von der sogenannten roten Zone entfernt, wo die Murgänge vom August die größten Schäden verursacht hatten. Für die 40 Betroffenen dieser Zone steht fest, dass sie nie mehr in ihre Häuser zurückkehren können. Die Gebäude sollen sogar abgerissen werden.

Die Rückkehr der 20 Bewohnerinnen und Bewohner ist ein Lichtblick in einer ansonsten düsteren Situation. Sie symbolisiert Hoffnung und Widerstandsfähigkeit in einer Gemeinschaft, die in den letzten Monaten viel durchgemacht hat.