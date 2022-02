Europol: Schlag gegen brasilianische Drogenbande

DEN HAAG: Internationale Ermittler haben nach Informationen von Europol eine Drogenbande ausgehoben. Das brasilianische Netzwerk soll für umfangreichen Kokain-Handel und Geldwäsche in Europa verantwortlich sein, teilte die europäische Polizeibehörde am Freitag in Den Haag mit. 30 Verdächtige seien festgenommen worden, vorwiegend in Brasilien sowie sieben in Barcelona. An dem Einsatz waren nach Europol-Angaben Ermittler aus Brasilien, Spanien, den USA und Paraguay beteiligt.

Die Ermittler hatten den Angaben zufolge 40 Objekte durchsucht. Drogen, Luxusautos, Waffen und Bargeld seien sichergestellt worden. Auch Bankkonten seien beschlagnahmt worden.

Die Bande hatte in Südamerika und Europa nach Informationen von Europol ein ausgeklügeltes Netzwerk von Unternehmen und Vertriebsrouten aufgebaut. Aus Südamerika seien Kokain-Ladungen von jeweils mehreren Tonnen nach Europa in Seecontainern verschifft worden.

Die Kommandozentrale des Netzwerkes war Europol zufolge in Dubai. In Bolivien waren demnach Produktionsstätten entdeckt worden. Unternehmen in Südamerika und Europa hätten Drogen in Europa gehandelt und Profite gewaschen. Von Valencia und Barcelona aus sei der Vertrieb der Drogen für den europäischen Markt koordiniert worden.

Die Mitglieder der Organisation hatten sich den Angaben zufolge mit Hilfe des Dienstes Sky ECC verständigt, der Botschaften über Handy oder Laptops verschlüsselte. Der Dienst war 2021 von Ermittlern geknackt worden, die dann die Kommunikation vieler Krimineller abgehört hatten.