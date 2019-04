Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.19

BERLIN (dpa) - Die Grünen haben angesichts der Ergebnisse in einer neuen Studie zur Europawahl dazu aufgerufen, jenseits der populistischen und rechten Lager stärker zu mobilisieren.



Laut einer Erhebung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung ist jeder zehnte wahlberechtigte Europäer nach eigenen Angaben fest entschlossen, bei der Europawahl für rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien zu stimmen. «Wir dürfen bei der Europawahl nicht zulassen, dass wie beim Brexit die Populisten und Nichtwähler das Ergebnis bestimmen und wir am Tag nach der Wahl mit einer anderen EU aufwachen, in der die Rechten den Ton angeben», sagte Grünen-Spitzenkandidat Sven Giegold der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Die Popularität populistischer und europaskeptischer Parteien sei eine Alarmsignal. «Für uns ist das Ansporn noch mehr zu mobilisieren, damit eine Mehrheit für eine echte Veränderung entsteht», sagte er.

Laut Studie gaben immerhin auch 6,2 Prozent der Befragten an, sicher linksextreme oder linkspopulistische Parteien zu wählen. Der Anteil derjenigen, die in jedem Fall die Grünen wählen wollen, liegt laut der Erhebung bei 4,4 Prozent. Die Wahl des EU-Parlaments findet Ende Mai statt, in Deutschland am 26. Mai.

«Bei dieser Europawahl geht es nicht nur um ein Für oder Gegen Europa, sondern auch darum, ob wir den Stillstand in Europa durchbrechen», sagte Giegold. Die Grünen wollte die Wahl zur «Klimawahl» machen, damit den vielen Versprechen für mehr Klimaschutz rasch Taten folgten.