Europarat: Hohe Suizidrate in Deutschlands Gefängnissen

Written by: Redaktion DER FARANG | 03/04/2019

STRAßBURG (dpa) - In deutschen und österreichischen Gefängnissen liegen die Suizidraten laut einer neuen Übersicht höher als in vielen anderen Mitgliedstaaten des Europarats. Österreich kommt auf eine Suizidrate von 12,3 pro 10.000 Gefangene, Deutschland auf einen Wert von 11,8. Übertroffen wurden die beiden Länder lediglich von Frankreich mit einer Rate von 12,6, wie der Europarat am Dienstag in Straßburg berichtete.

Die Zahlen für Deutschland beziehen sich auf das Jahr 2016; bei den anderen Ländern wurden hingegen die Angaben von 2017 zugrundegelegt. Der 1949 gegründete Europarat soll in seinen 47 Mitgliedsländern die Demokratie stärken sowie die Menschenrechte und den Rechtsstaat schützen. Der Europarat ist keine EU-Institution.

Die «Inhaftierungsrate» in Europa sank laut Bericht im Zeitraum von 2016 bis 2018. Es gab zuletzt statistisch 102,5 Gefangene pro 100.000 Einwohner, zuvor waren es 109,7 Gefangene gewesen. Das Land mit dem höchsten Anteil war Russland mit statistisch 418,3 Gefangenen je 100.000 Einwohner.