Europaparlament: CDU-Politiker präzisiert Äußerungen über Salvini

Von: Redaktion (dpa) | 21.03.21

BRÜSSEL: Der CDU-Europapolitiker Daniel Caspary hat Äußerungen über eine mögliche Zusammenarbeit mit der rechten Lega aus Italien präzisiert. «Für diese Lega von heute ist bei uns kein Platz», schrieb der Chef der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament am Sonntag auf Twitter. Zuvor hatte ihn die «Welt am Sonntag» mit den Worten zitiert: «Wenn die italienische Lega sich künftig eindeutig zu einem klaren proeuropäischen Kurs bekennen sollte, dann könnte man über eine Mitgliedschaft in der EVP-Fraktion zumindest sprechen.» Das stehe aber derzeit nicht an.

Auf Twitter ergänzte Caspary: «Proeuropäisch beinhaltet für mich eindeutig und glasklar die Verpflichtung auf alle europäischen Werte wie beispielsweise Demokratie, Rechtstaatlichkeit, Pressefreiheit, Gleichberechtigung, etc. Bis dahin wäre es für die Lega noch ein sehr weiter Weg.»

Hintergrund ist der Bruch zwischen Europäischer Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören, und der Regierungspartei Fidesz des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Dieser will ein neues Rechtsbündnis mit der Lega von Matteo Salvini und der nationalkonservativen polnischen PiS-Partei. Sollte der Pakt zustande kommen, könnte dies im Europaparlament der christdemokratischen EVP Konkurrenz machen. Caspary sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag: «Für die europäische Christdemokratie wäre es eine Gefahr, sich davon nicht klar abzugrenzen.»

Die EVP stellt derzeit 175 der 705 Abgeordneten. Die Rechtsfraktionen ID, in der die Lega mit der AfD und anderen Partnern sitzt, und EKR, in der die PiS dominiert, hätten zusammen nach jetzigem Stand 137 Mandate - nur etwas weniger als die 145 Sozialdemokraten. Zwischen den Rechtsparteien bestehen aber inhaltlicher Streit und Machtrangeleien, die ein Zusammengehen bisher verhindert haben.

Der polnische PiS-Abgeordnete und frühere Außenminister Witold Waszczykowski sagte der «Welt am Sonntag»: «Nach der Entscheidung der Fidesz, die EVP-Fraktion zu verlassen, haben Gespräche auf höchster Ebene stattgefunden, aber natürlich unterhalten sich auch die Abgeordneten. Wir, die PiS und der Fidesz, haben ein Vertrauensverhältnis.» Der EU-Abgeordnete Kosma Zlotowski (PiS) sagte der Zeitung: «Die Zusammenarbeit mit dem Fidesz als Teil einer gemeinsamen Fraktion wäre für beide Seiten sicherlich von Vorteil.»