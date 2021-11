Europa und Asien wollen enger kooperieren - Asem-Gipfel beendet

PHNOM PENH: Mit Appellen zu verstärkter Zusammenarbeit ist der Asien-Europa-Gipfel (Asem) zu Ende gegangen. Offenheit, Multilateralismus und eine regelbasierte Ordnung seien entscheidend für die wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag zum Abschluss des virtuellen Treffens der Staats- und Regierungschefs unter Vorsitz Kambodschas.

Die Asem-Partner müssten auch im Kampf gegen das Virus und im Klimaschutz kooperieren. «Wir müssen diese Probleme gemeinsam angehen.» Die Europäische Union habe bereits 550 Millionen Impfdosen in die Asien-Pazifik-Region exportiert und werde diese Ausfuhren fortsetzen. Beim Ausbau der Infrastruktur müsse die grüne Transformation im Mittelpunkt stehen. «Wir müssen Ehrgeiz in Klimaschutz in Aktionen umwandeln», sagte von der Leyen.

Zu den Asem-Partnern gehören 51 Länder sowie die Spitzen der EU und des Südostasiatischen Staatenverbandes Asean. Vertreten sind neben den 27 EU-Mitgliedsstaaten auch Norwegen, die Schweiz, die Türkei und Großbritannien. Ferner nehmen Länder wie Russland und Indien, die asiatischen Wirtschaftsriesen China, Japan und Südkorea sowie Australien und Neuseeland teil.