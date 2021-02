Euromillionen-Jackpot von 210 Millionen geht in die Schweiz

Von: Redaktion (dpa) | 27.02.21

BERN: Ein Schweizer oder eine Schweizerin hat den bisher größten Jackpot bei der Lotterie Euromillionen in Höhe von 210 Millionen Euro geknackt. «Der Gewinner oder die Gewinnerin hat über Internet gespielt, wir kennen also bereits den Namen», sagte am Samstag ein Sprecher von Swisslos. Swisslos werde ihn aber erst am Montag kontaktieren, damit er etwas Zeit habe, sein Glück zu begreifen. Die Summe werde auf einen Schlag ausbezahlt. Ratenzahlungen bei Mega-Gewinnen wie zum Beispiel in den USA seien nicht vorgesehen, hieß es. Der Jackpot habe sich angesammelt, weil über neun Ziehungen niemand die richtigen Zahlen gehabt habe und außerdem ein Teil des Super-Jackpots den Topf füllte. Zuletzt hatte eine Schweizerin im Oktober 2018 rund 166 Millionen Euro gewonnen.

Euromillionen wird seit 2004 gespielt. An der länderübergreifenden Lotterie nehmen Spieler aus Frankreich, Spanien, Großbritannien, Luxemburg, Belgien, Schweiz, Portugal, Irland und Österreich teil.