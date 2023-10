Eurokurs wenig verändert

Von: Redaktion (dpa) | 18.10.23

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert und damit die Kursgewinne zum US-Dollar der vergangenen beiden Handelstage gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0578 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0569 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der Woche hatte der Eurokurs noch bei 1,05 Dollar gestanden und konnte in den beiden vergangenen Tagen von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren. Die Finanzmärkte hofften auf diplomatische Bemühungen zur Eindämmung des Kriegs zwischen der Hamas und Israel. Nach einem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen droht die Lage im Nahen Osten aber zu eskalieren.

Gestützt wird die Risikofreude am Devisenmarkt allerdings durch ein unerwartet starkes Wirtschaftswachstum in China. Im dritten Quartal war die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt etwas stärker als erwartet gewachsen.