Von: Redaktion (dpa) | 24.04.20

FRANKFURT/MAIN: Der Eurokurs ist am Freitag etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,0767 US-Dollar gehandelt. Er notierte damit etwas niedriger als noch in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0772 Dollar festgesetzt.

Die Ergebnisse des Gipfels der Europäischen Union zur Corona-Krise lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Gipfel billigte am Donnerstag ein bereits verabredetes 500-Milliarden-Hilfspaket und die Gründung eines Wiederaufbaufonds, über den noch einmal 1000 Milliarden Euro oder mehr verteilt werden könnten. Details bleiben aber weiterhin umstritten.

Nach Einschätzung von Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann hat der EU-Gipfel dem Euro geschadet. Die Ergebnisse seien «Wischiwaschi». Wieder müsse die EZB die Feuerwehr spielen, um die Probleme der Eurozone zu lösen.

Im weiteren Handelsverlauf steht das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland auf dem Kalender. Es wird im April erneut ein starker Rückgang des wichtigen Konjunkturindikators erwartet. Vor allem die Beurteilung der aktuellen Lage dürfte angesichts von Werks- und Geschäftsschließungen stark nachgeben.