Eurokurs legt deutlich zu

Von: Redaktion (dpa) | 18.07.22

FRANKFURT/MAIN: Der Eurokurs hat deutlich zugelegt. Am Montagnachmittag stieg die Gemeinschaftswährung auf ein Tageshoch bei 1,0189 Dollar und wurde damit mehr als einen Cent höher gehandelt als am Morgen. In der vergangenen Woche war der Kurs des Euro erstmals seit fast 20 Jahren unter die Parität gefallen, also ein Tauschverhältnis eins zu eins. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0131 Dollar fest.

Der Euro profitierte von Kursrückgängen beim Dollar. Die amerikanische Währung litt im Handelsverlauf unter einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten und stand zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Mit der höheren Risikobereitschaft der Investoren verringerte sich die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie dem Dollar.