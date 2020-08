Eurokurs kaum verÃ¤ndert

Von: Redaktion (dpa) | 03.08.20

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1770 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1848 Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte damit den Höhenflug der vergangenen Woche zunächst nicht fortsetzen. Am Freitagmorgen hatte die Gemeinschaftswährung bei 1,1909 Dollar den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren erreicht. Der Euro hatte von einer Dollar-Schwäche profitiert, nachdem eine hohe Zahl von Neuinfektionen in der Corona-Krise die Sorge vor einem Rückschlag für die US-Wirtschaft verstärkt hatte.

Zum Wochenstart stehen im Handelsverlauf Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in der Eurozone und den USA im Fokus der Anleger und könnten für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen jeweils Kennzahlen zur Stimmung in der Industrie.