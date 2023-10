Eurokurs gibt zum Dollar nach

Von: Redaktion (dpa) | 23.10.23

FRANKFURT/MAIN: Der Eurokurs ist am Montag gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0578 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0591 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen auf Kursverluste an den Aktienbörsen in Asien zum Wochenauftakt. Dies habe beim Dollar für eine stärkere Nachfrage gesorgt. Die als vergleichsweise sicher eingeschätzte US-Währung konnte am Morgen zu fast allen anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet. Zudem stiegen die Renditen für US-Staatsanleihen zuletzt, was der amerikanischen Währung ebenfalls Auftrieb verlieh.

Nach wie vor bleibt die Sorge vor einer Eskalation des Kriegs im Nahen Osten ein bestimmendes Thema, was vergleichsweise sichere Anlagen stützt. Wenig Impulse sind von Konjunkturdaten zu erwarten. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.