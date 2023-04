Eurokurs gibt nach

Von: Redaktion (dpa) | 28.04.23

FRANKFURT/MAIN: Der Eurokurs ist am Freitag nach Konjunkturdaten gefallen. Zeitweise rutschte die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,10 Dollar bis auf ein Tagestief bei 1,0963 Dollar. Im Handelsverlauf konnte sie sich erholen und wurde am Nachmittag knapp über 1,10 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0981 Dollar fest.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,88050 britische Pfund, 149,35 japanische Yen und 0,9839 Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1983 Dollar gehandelt. Das waren rund vier Dollar weniger als am Vortag.