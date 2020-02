Eurojackpot mit 90 Millionen Euro gefüllt

Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.20

HELSINKI/MÜNSTER (dpa) - Zum zehnten Mal in seiner Geschichte hat der Eurojackpot seine maximale Gewinnhöhe erreicht. Heute (gegen 21.00 Uhr) werden die Gewinnzahlen für diese europäische Lotterie gezogen, an der sich 18 Länder beteiligen. Den deutschen Lottogewinnrekord hält seit Oktober 2016 ein Tipper aus dem Schwarzwald.

Zum zehnten Mal in seiner Geschichte hat der Eurojackpot seine maximale Gewinnhöhe erreicht. Am Freitag (gegen 21.00 Uhr) werden in Helsinki die Gewinnzahlen für diese europäische Lotterie gezogen, an der sich 18 Länder beteiligen. Ausgespielt wird der Eurojackpot seit März 2012. Den deutschen Lottogewinnrekord hält seit Oktober 2016 ein Tipper aus dem Schwarzwald. Er sicherte sich alleine den 90-Millionen-Euro-Gewinn. Sollte bei der achten Ziehung in Folge am Freitag der Eurojackpot nicht geknackt werden, fließen die Gewinne in die 2. Gewinnklasse (5 Richtige plus 1 Eurozahl). Bei einem Einzelgewinner aus Deutschland würde der deutsche Rekord eingestellt.

Die Chance auf den Eurojackpot liegt in der Gewinnklasse eins bei 1 zu 95 Millionen. Noch wesentlich geringer sind die Chancen beim klassischen Lotto am Mittwoch und Samstag («6 aus 49»). Hier steht die Aussicht auf den Jackpot bei nur 1 zu 140 Millionen.