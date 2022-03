PEKING: Die Paralympics in Peking verliefen aufgrund vieler Umstände alles andere als unbeschwert. Doch zumindest sportlich kann Deutschlands Verbandspräsident Friedhelm Julius Beucher ein unerwartet positives Fazit ziehen.

So viele unterschiedliche Emotionen hat selbst Friedhelm Julius Beucher selten erlebt. Und solch seltsame Paralympics schon gleich gar nicht. Deshalb muss der 75-Jährige auch ungewöhnlich lange überlegen, wie er das Fazit der Winterspiele in Peking in einem Satz zusammenfasst. «Mit Freude über die sportlichen Erfolge, aber auch mit sehr viel Nachdenklichkeit verlassen wir China», sagt der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur schließlich.

Der überlagernden Trauer durch den Ukraine-Krieg, dem Frust über das Leben in der rigorosen Corona-Blase und dem Ärger über Ausrichter China mit schwierigen Transporten, Verboten von Friedensbotschaften und teilweise wohl zweifelhaft klassifizierten Sportlern steht aus deutscher Sicht ein erfreuliches Abschneiden mit vielen Emotionen gegenüber.

«Ich bin unwahrscheinlich glücklich und euphorisiert über das Abschneiden», sagte Beucher, seit 2009 DBS-Präsident und davor unter anderem zwölf Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit einem nach Rücktritten, Krankheiten und Verletzungen dezimierten Team, das mit geringsten Erwartungen angetreten war, holte der DBS mit 19 Medaillen so viele wie vier Jahren in Pyeongchang, wenn auch weniger Gold. Mit Rang sieben im Medaillenspiegel wurde das Ziel Top 10 erreicht, zudem behauptete Deutschland Rang eins im ewigen Medaillenspiegel. «Wir feiern hier eigentlich jeden Tag eine Medaillenparty, Herr Bundeskanzler», verriet Snowboarder Matthias Keller in einer Videoschalte Bundeskanzler Olaf Scholz.

«Das haben wir im Ansatz nicht erwartet und auch nicht erwarten können», sagt Beucher: «Vor allem gab es viele schöne Medaillen.» Neben der erneuten Doppel-Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster, die am Skihang die hohen Erwartungen erfüllte, holten die 15 Jahre alte Linn Kazmaier im Langlauf und die 18 Jahre alte Abschluss-Fahnenträgerin Leonie Walter im Biathlon Gold.

«Das Schwarzwaldmädel und das Schwabenmädel aus der 'Küken-WG' haben eine sensationelle Geschichte geschrieben», sagt Beucher lachend: «Sie sollten nur Erfahrungen sammeln. Und dann sammeln sie gleich Erfahrung beim Medaillenabgreifen. Ich hoffe, dass sie eine Leuchtkraft entwickeln, die uns hilft, Nachwuchs zu generieren.»

Während die Youngster ihre Erfolge scheinbar gelassen genossen, flossen auch viele Tränen. So bei Andrea Rothfuss, die nach Bronze im Riesenslalom unerwartet auch von ihren fünften Spielen mit einer Medaille zurückkehrte und diese emotional sogar über Slalom-Gold von Sotschi stellte. Oder bei Eröffnungs-Fahnenträger Martin Fleig, der seine Karriere beendete und nach Gold in Pyeongchang diesmal im 10-Kilometer-Biathlonrennen Silber holte. Die Erfolge sind laut Beucher auch dem Team hinter dem Team zuzuschreiben: «Unsere Wachser sind Gold-Wachser, unsere Ärzte sind Künstler.»

Vieles um den Sport herum verlief jedoch betrüblich. Während die vom Krieg geplagten Ukrainer als Zweite im Medaillenspiegel erfolgreich waren und vielerorts gefeiert und bejubelt wurden, wurden zahlreiche Friedens-Signale gestoppt und verhindert. Laut Beucher nicht vom Internationalen Paralympischen Komitee (IPC), sondern vom Organisations-Komitee (OCOG). «Das OCOG hat mehr Einfluss auf die Ukrainer genommen als es dem IPC lieb war», sagt er vorsichtig.

Dem IPC bescheinigt der DBS-Präsident, mit dem Ausschluss der russischen und belarussischen Athleten «einen Riesenfehler innerhalb von 24 Stunden behoben zu haben. Und die Rede von IPC-Präsident Andrew Parsons war so gut, dass sie im chinesischen Fernsehen zensiert wurde.»

Unmut herrschte auch über die Einstufung vieler Chinesen, die klar die meisten Medaillen holten, obwohl sie zuvor nur eine Medaille im Curling gewonnen hatten. «Ärzte und Physios sagen mir, dass manche nicht in ihre Klasse gehören», sagt Beucher: «Dieses Gespenst der Klassifizierung tragen wir vor uns her. Das müssen wir regeln, sonst wird irgendwann von Schummel-Spielen die Rede sein.»

Die strikten Corona-Maßnahmen wirkten derweil. Nach einer offiziellen Erhebung, die der dpa vorliegt, wurden bis einschließlich Samstag während der Spiele 519.486 Tests entnommen. Davon waren sechs positiv, davon fünf Athleten oder Offizielle.

PEKING:

«Wenn du mit T-Shirt und Jogginghose zum Frühstück bist, kamen dir Nonnen entgegen und haben gegrüßt. Das Licht im Fahrstuhl war so hell, ich habe immer gedacht: Jetzt kommt die Erleuchtung.»

(Snowboarder Christian Schmiedt zur Vorbereitung in einem Kloster)

«Bei den Paralympics gibt es eben keine Eiskanäle.»

(Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes vor den Spielen im dpa-Interview zu den Erfolgsaussichten. Bei Olympia hatte Deutschland neun seiner zwölf Goldmedaillen im Rodeln, Bob und Skeleton geholt)

«Das würde ich ihm gerne mal persönlich sagen. Ob ich Herrn Bach jetzt beschimpfe oder was, das bringt doch nichts, außer ein bisschen Selbstbefriedigung.»

(Beucher im Interview der «Paralympics Zeitung» des «Tagesspiegel» auf die Frage, wie er das Auftreten von IOC-Chef Thomas Bach bei den Olympischen Spielen bewerte)

«Bisher beschränkte sich das skifahrerische Können der Chinesen darauf, zur Schanze zu fahren, zu springen und zu landen. Kurven fahren war nicht.»

(Deutschlands Chef de Mission Karl Quade über die plötzliche Stärke von Gastgeber China)

«Wir fragen uns alle, wo das plötzlich herkommt. Aber ihr Erfolgsrezept können sie uns gerne mal nach Deutschland schicken. Das können wir gut gebrauchen.»

(Skirennläuferin Andrea Rothfuss zum selben Thema)

«Ich habe erstmal Bier in die Wachskabine gebracht.»

(Quade nach einem erfolgreichen Tag im Biathlon)

«Ich kann die Welt nicht sehen. Aber ich möchte, dass die Welt mich sieht.»

(Die sehbehinderte chinesische Para-Biathletin und -Langläuferin Yue Wang über ihren Antrieb im Behindertensport)

«Wir feiern hier eigentlich jeden Tag eine Medaillenparty, Herr Bundeskanzler.»

(Para-Snowboarder Matthias Keller in einem Videogespräch am Mittwochabend von Paralympics-Athleten mit Bundeskanzler Olaf Scholz)

«Sie schreit die ganze Zeit. Es ist nicht einfach. Ich muss die «Mama» ausschalten. Sie führt.»

(Die 57 Jahre alte Skirennfahrerin Linda Le Bon aus Belgien, deren Guide die 22 Jahre alte Tochter Ulla Gilot war)

«Das wird eine ganz harte Nacht für meine Eltern. Sie mussten um vier Uhr aufstehen, um das Rennen zu sehen. Und nun wird sicher noch lange gefeiert.»

(Die 15-jährige Linn Kazmaier nach ihrem Sieg im Langlauf über die Mittelstrecke)

«Das Schwarzwaldmädel und das Schwabenmädel aus der «Küken-WG» haben eine sensationelle Geschichte geschrieben.»

(Beucher über die 15 Jahre alte Linn Kazmaier und ihre drei Jahre ältere Zimmergenossin Leonie Walter, die in Peking Gold im Langlauf und Biathlon holten)