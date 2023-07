EU will vorerst noch keine Entscheidung zu Einsätzen im Niger treffen

BRÜSSEL: Die EU will vorerst noch keine Entscheidung über ein mögliches Ende der Militärunterstützung für das westafrikanische Land Niger treffen. Die Situation nach der Meuterei sei derzeit noch nicht klar, sagte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Donnerstag in Brüssel. Es sei noch zu früh, um Fragen zur Zukunft der Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU im Niger zu beantworten.

Um den Niger stärker in seinem Kampf gegen Terroristen unterstützen und so die Sahelregion zu stabilisieren, hatte die EU zuletzt im vergangenen Dezember eine militärische Partnerschaftsmission beschlossen. Die nigrischen Streitkräfte sollen durch sie eigentlich in die Lage versetzt werden, Bedrohungen besser abzuwehren und die Bevölkerung zu schützen.

Der auf drei Jahre ausgelegte Einsatz mit dem Namen EUMPM Niger soll nach EU-Angaben unter anderem beim Aufbau eines Ausbildungszentrums und eines neuen Kommunikations- und Führungsunterstützungsbataillons helfen. Zudem gibt es seit 2012 die zivile EU-Mission EUCAP Sahel Niger. Auch sie soll die nigrischen Behörden durch Beratung und Schulung beim Ausbau ihrer Kapazitäten zur Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität helfen.

Finanzielle Unterstützung für die Streitkräfte gab es bis zuletzt unter anderem durch die sogenannte europäische Friedensfazilität. Die Mitgliedstaaten bewilligten aus dem Finanztopf erst im Juni weitere fünf Millionen Euro. Sie ergänzten bereits im Juli 2022 und März 2023 angenommene Unterstützung in Höhe von insgesamt 65 Millionen Euro.

Für die EU ist die Lage im Niger bedeutend, weil das Land und seine Nachbarn seit Jahren von bewaffneten Terrorgruppen tyrannisiert werden. Einige dieser Gruppen haben dem sogenannten Islamischen Staat (IS) und Al-Kaida die Treue geschworen. Immer wieder kommt es zu blutigen Anschlägen mit Toten und Verletzten. Hunderttausende Menschen sind auf der Flucht. Darüber hinaus ist der Niger eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten, die das Mittelmeer erreichen und nach Europa übersetzen wollen. Deshalb hatten die EU und Niger bereits im vergangenen Sommer vereinbart, beim Thema Menschenschmuggel enger zusammenzuarbeiten.